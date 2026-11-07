{"_id":"6aeed3abaed55bdada0aa85e","slug":"video-members-of-the-prithvi-sanstha-performed-owl-worship-in-shahjahanpur-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर में पृथ्वी संस्था के लोगों ने किया उल्लू पूजन, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन पर जताई चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में पृथ्वी संस्था ने शनिवार को गर्रा घाट स्थित गांधी पार्क में नरक चतुर्दशी पर उल्लू पूजन किया। इस दौरान टूटी सड़कों के निर्माण, नैतिक मूल्यों की रक्षा और विश्वशांति की कामना की गई। कार्यक्रम संयोजक डॉ. विकास खुराना ने समाज में भ्रष्टाचार और नैतिक पतन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने शहर की टूटी सड़कों और कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों से फैल रही गंदगी पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

... और पढ़ें