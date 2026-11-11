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Shahjahanpur News: प्रभातफेरी में भजनों पर जमकर झूमे श्रद्धालु, फूलों की वर्षा

Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
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Devotees danced with abandon to devotional songs during the *prabhat pheri* (morning procession), amidst a shower of flowers.
कृष्णानगर मंदिर से निकाली गई प्रभातफेरी में भजनों पर झूमते श्रद्धालु। संवाद
शाहजहांपुर। कृष्णानगर मंदिर से मंगलवार को निकाली गई प्रभातफेरी का लोहिया कॉलोनी में अंकुर गुप्ता व मृदुल गुप्ता के आवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच फूलाें की वर्षा की गई।
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सुबह किशोरी जी व लड्डू गोपाल के विग्रहों का स्वागत किया गया। पूजन-अर्चन के बाद श्री राधानाम संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने भजनों से धूम मचा दी। भजन पर श्रद्धालु जमकर झूमे। इसके बाद फूलों की होली खेली गई। अंत में प्रसाद वितरण किया गया।
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इस दौरान कार्यवाहक प्रधान हरीश बजाज, रविंद्र मिश्रा, शिवांश गुप्ता, अंकित सचदेव, प्रेम नारंग, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता, आशाराम गुप्ता, अमित गुप्ता, अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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