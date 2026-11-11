Shahjahanpur News: चार शिकायतों में एक का भी नहीं हुआ निस्तारण

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मोहल्ला मदराखेल निवासी भगवान शरण गंगवार ने दीवार बनवाने, लोधीपुर के शहनवाज खां ने सड़क के अधूरे निर्माण को पूरा कराने, अजीजगंज के हिमांशु पाल ने नाली सफाई एवं कूड़ा निस्तारण कराए जाने, प्रदीप कुमार ने सफाई कर्मचारी के भुगतान कराए जाने की मांग की। इस दौरान अपर नगर आयुक्त भान सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कुमार मिश्र, जीएम जलकल विजय कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। नगर निगम कार्यालय में संभव के तहत मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इसमें कुल चार शिकायतों में एक का भी निस्तारण नहीं हो सका। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।