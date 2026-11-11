Shahjahanpur News: दीपावली पर जुए में हार गया 12 हजार रुपये, विवाद के बाद पत्नी ने दी जान

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पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा के गांव जेरोनिया निवासी अरविंद कुमार ने थाने में तहरीर दी। इसमें बताया कि पिछले छह माह से उनका बहनोई बहन को प्रताड़ित कर रहा था। घरेलू कलह के साथ आत्महत्या के लिए उकसाता रहता था। मंगलवार की रात प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली।मृतका के पति पंकज ने बताया कि वह दिल्ली में एक कंपनी में लोडर पर पल्लेदारी करता है। करवाचौथ पर उसने पत्नी और बच्चों को गांव भेज दिया था। कंपनी से मिले 12 हजार रुपये वेतन को दिल्ली में जुए में हार गया था। यह बात किसी ने उसकी पत्नी महेश्वरी को बता दी। इसी को लेकर घर आने पर विवाद हुआ था। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मायके पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद