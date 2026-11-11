Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Pregnant woman injured in an assault dies during treatment

Shahjahanpur News: मारपीट में घायल गर्भवती महिला की उपचार के दौरान मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Pregnant woman injured in an assault dies during treatment
अंशिका का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन - फोटो : samvad
मीरानपुर कटरा। गांव खंडसार निवासी मारपीट में घायल गर्भवती अंशिका (24) की सोमवार रात शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतका की मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिलहर थाना क्षेत्र के ग्राम गुरगवां निवासी अरुण कुमार की पत्नी रजनी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि बेटी अंशिका की शादी छह मई 2023 को मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़सार निवासी महेश कुमार के बेटे अजीत कुमार के साथ की थी। बेटी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन बेटी के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे।
विज्ञापन

दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर बेटी को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि रविवार रात गर्भवती बेटी अंशिका के साथ मारपीट की गई। जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया गया।
विज्ञापन

सोमवार रात शाहजहांपुर के निजी अस्पताल में भर्ती बेटी की मौत हो गई। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed