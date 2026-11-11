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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   'Khatu Shyam Jagran' held at Siddheshwar Nath Temple; devotees sway to devotional songs.

Shahjahanpur News: सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हुआ खाटूश्याम जागरण, भजनों पर झूम उठे श्रद्धालु

Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
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'Khatu Shyam Jagran' held at Siddheshwar Nath Temple; devotees sway to devotional songs.
सिंधौली में खाटू श्याम के जागरणके दौरान नृत्य करते कलाकार। संवाद
सिंधौली। कस्बे के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में खाटूश्याम जागरण का आयोजन भक्तिभाव से किया गया। इस दौरान श्रद्धालु पूरी रात बाबा श्याम की भक्ति में लीन रहे। भजन-कीर्तन और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।
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जागरण का शुभारंभ कार्यक्रम के आयोजक पंडित नरेंद्र मोहन मिश्र ने भगवान गणेश और भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर किया। इसके बाद मंदिर परिसर में विराजमान हनुमान जी की आराधना और स्तुति की गई। तत्पश्चात खाटूश्याम बाबा का भव्य दरबार सजाकर जागरण शुरू हुआ।
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जागरण में गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कलाकारों ने श्री राधा-कृष्ण की मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत कीं। इस मौके पर सरोज दीक्षित, वासुदेव मिश्रा, अनिल मिश्रा, जगदेश्वर दयाल तिवारी, कृष्ण मोहन मिश्रा, आकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
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