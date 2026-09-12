{"_id":"6aa510eade7c25eb7b0c5de0","slug":"video-markets-flooded-with-idols-of-lord-ganesha-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: बाजार में छाईं गणेश जी की मूर्तियां, पंडालों में विराजेंगे गणपति बप्पा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन शहर में जगह-जगह सजाए जाने वाले पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना होगी। पर्व को लेकर बाजार में गणेश भगवान की मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई है। सड़क किनारे से लेकर दुकानों तक छोटी से लेकर बड़ी और आकर्षक मूर्तियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही हैं। विक्रेताओं को इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर कारोबार की उम्मीद है।

... और पढ़ें