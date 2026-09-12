शाहजहांपुर: निर्माणाधीन मकान से सरिया चोरी करते पकड़ा गया युवक, लोगों ने बनाया बंधक; देखें वीडियो

शाहजहांपुर के चौक कोतवाली इलाके की साउथ सिटी कॉलोनी में निर्माणाधीन मकानों से चोरी करते हुए एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने उसे बंधक बनाकर पूछताछ की। सूचना मिलने पर अजीजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर चौकी ले आई।



यह घटना बृहस्पतिवार को हुई। चौक कोतवाली इलाके की साउथ सिटी कॉलोनी में कई मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। शाम को मजदूर काम खत्म कर चले जाते हैं, जिसके बाद सरिया और सीमेंट जैसे भारी सामान वहीं खुले में पड़े रहते हैं। आरोप है कि गांव मौजमपुर निवासी एक युवक इन सामान को चुराकर ले जाता था। इससे स्थानीय लोग काफी परेशान थे। बृहस्पतिवार को लोगों ने घात लगाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।



पुलिस की कार्रवाई और जांच

चोर को पकड़ने के बाद लोगों ने उसे बंधक बना लिया और उससे पूछताछ की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। सूचना मिलने पर अजीजगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर चौकी ले आई। शहर क्षेत्राधिकारी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने जानकारी कराकर उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।