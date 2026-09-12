गणेश चतुर्थी 2026: पंडालों में विराजेंगे गणपति बप्पा, शाहजहांपुर के बाजार में छाईं मूर्तियां

शाहजहांपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन शहर में जगह-जगह सजाए जाने वाले पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना होगी। पर्व को लेकर बाजार में गणेश भगवान की मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई है। सड़क किनारे से लेकर दुकानों तक छोटी से लेकर बड़ी और आकर्षक मूर्तियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही हैं। विक्रेताओं को इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर कारोबार की उम्मीद है।

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हथौड़ा से रेती रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे राजस्थान के पाली जिले से आए दो परिवार मूर्तियों की बिक्री कर रहे हैं। इन परिवारों के पांच पुरुष और दो महिलाएं सावन में ही रोजा पहुंच गए थे। बारिश को देखते हुए वे अपने साथ पहले से तैयार की गई गणेश मूर्तियों को लेकर आए हैं। यहां अलग-अलग आकार और डिजाइन की मूर्तियां उपलब्ध हैं। विज्ञापन



विक्रेता भरत ने बताया कि इस बार मूर्तियों में कई तरह के डिजाइन और आकार उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 100 रुपये से शुरू होकर 22 हजार रुपये तक है। श्रद्धालु अपनी पसंद और बजट के अनुसार मूर्तियां खरीद रहे हैं। शहर के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग मूर्तियों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हथौड़ा से रेती रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे राजस्थान के पाली जिले से आए दो परिवार मूर्तियों की बिक्री कर रहे हैं। इन परिवारों के पांच पुरुष और दो महिलाएं सावन में ही रोजा पहुंच गए थे। बारिश को देखते हुए वे अपने साथ पहले से तैयार की गई गणेश मूर्तियों को लेकर आए हैं। यहां अलग-अलग आकार और डिजाइन की मूर्तियां उपलब्ध हैं।विक्रेता भरत ने बताया कि इस बार मूर्तियों में कई तरह के डिजाइन और आकार उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 100 रुपये से शुरू होकर 22 हजार रुपये तक है। श्रद्धालु अपनी पसंद और बजट के अनुसार मूर्तियां खरीद रहे हैं। शहर के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग मूर्तियों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं।

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