{"_id":"6a9d5cfeada3c3da9e0cd059","slug":"video-garra-and-khannaut-rivers-are-surging-rapidly-in-shahjahanpur-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: गर्रा और खन्नौत नदी के उफान ने पकड़ी तेजी, बस्तियों में पहुंचने लगा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में गर्रा और खन्नौत नदी के उफान ने तेजी पकड़ ली है। लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बस्तियों में पानी पहुंचने लगा है। शरणालयों में लोग पहुंचने लगे हैं। तटीवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख करने लगे हैं। आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। रविवार सुबह गर्रा नदी में 12988 क्यूसेक पानी दियूनी बैराज से छोड़ा गया है। इससे गर्रा का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है।

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