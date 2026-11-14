{"_id":"6af8017c810ac79da9011c1d","slug":"video-lawyers-outraged-over-failure-to-arrest-murder-suspect-in-shahjahanpur-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: अधिवक्ता के भाई की हत्या के ढाई माह बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं, वकीलों में आक्रोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: अधिवक्ता के भाई की हत्या के ढाई माह बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं, वकीलों में आक्रोश
शाहजहांपुर में अधिवक्ता के भाई की हत्या के ढाई माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं में आक्रोश है। शुक्रवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन देकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कराने की मांग की। चेतावनी दी कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में बताया गया कि सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता अवनीश कुमार सिंह के भाई सुधीर कुमार सिंह की 30 अगस्त 2026 की रात करीब 10:30 बजे गांव के ही बबलू, शिव शंकर और ओमपाल ने हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना खुदागंज में अपराध संख्या 216/26 के तहत बीएनएस की धारा 105 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अधिवक्ताओं के अनुसार, मामले का स्थानांतरण आठ सितंबर को थाना खुदागंज से थाना सिंधौली कर दिया गया था। इसके बावजूद करीब ढाई माह बीतने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपी से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष सरनाम सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेंद्र कुमार मिश्रा और महासचिव नंद किशोर अवस्थी सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।