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Shahjahanpur News: सिटी में आज

Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
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city news
आंतरिक सत्संग समारोह : रामाश्रम सत्संग संस्था की ओर से आंतरिक सत्संग समारोह स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में सुबह 9:00 बजे से।
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महोत्सव : रोटरी क्लब की ओर से शाहजहांपुर महोत्सव का आयोजन गांधी भवन में सुबह 10 बजे से।
शिविर : जय बाबा कालसेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अकबरपुर गांव के नर्मदेश्वर मंदिर परिसर में निशुल्क मोतियाबिंद शिविर सुबह 10 बजे से।
बाल दिवस : नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की ओर से कनौजिया मोड़ स्थित मधुर मिलन मैरिज लॉन में बाल दिवस का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : कृभको फर्टिलाइजर्स के मैदान पर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।
विचार गोष्ठी : पूर्व प्रधानमंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से।
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