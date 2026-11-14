बरेली: अपराधियों पर शिकंजा, मजबूत विवेचना से पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर; नए डीआईजी ने बताई प्राथमिकताएं

बरेली रेंज के नवागत डीआईजी मुनिराज जी ने शनिवार को पुलिस लाइन में पत्रकारों से संवाद के दौरान पुलिसिंग की अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में पुलिस की कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मजबूत विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को अदालत से सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होगी। साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने और जनता का भरोसा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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