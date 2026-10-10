{"_id":"6aca21a3fe85c828fa059a46","slug":"video-contractual-health-workers-stage-a-protest-in-shahjahanpur-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिया धरना, लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग में नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शनिवार को सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना दिया। कार्य बहिष्कार के चलते कई स्वास्थ्य इकाइयों पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रों पर ताला लटका मिलने से मरीजों को लौटना पड़ा। कर्मचारी नेताओं के अनुसार, वार्ता में मांगों पर सहमति नहीं बनी है, अब 12 अक्तूबर से लखनऊ में विशाल और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। तिलहर में संविदा पर तैनात डॉक्टरों, कर्मचारियों, आशा संगिनी और आशा कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। पीएचसी कुंवरगंज, रमापुर और राजनपुर में उपचार नहीं मिलने पर मरीज सीएचसी तिलहर पहुंचे, जिससे वहां भीड़ बढ़ गई। गर्भवती महिलाओं को जांच और टीकाकरण में भी दिक्कत हुई। सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के हित को देखते हुए स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। हड़ताल से कुछ स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है।

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