शारदीय नवरात्र : मातारानी के स्वागत के लिए सजे घर-मंदिर

विज्ञापन

--

शहर के बहादुरगंज, चौक, मंडी, जलालनगर समेत प्रमुख बाजारों में शनिवार को श्रद्धालुओं ने माता की चुनरी, शृंगार सामग्री और पूजन के लिए जरूरी सामान खरीदा। फल और व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की दुकानों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। देवी मंदिरों में साफ-सफाई के साथ ही रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजावट की गई। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालु घरों में कलश स्थापना कर मां दुर्गा की आराधना करेंगे। कई घरों में अखंड ज्योति जलाने और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की तैयारी है।सूरत की नग वाली चुनरी से सजेंगी मातारानीमूर्तियां, शृंगार का सामान, माला, मुकुट, धूप-बत्ती और हवन सामग्री की बिक्री होने लगी है। श्रद्धालु अपनी जरूरत के अनुसार पूजन सामग्री भी खरीद रहे हैं। सूरत की नग वाली आकर्षक चुनरी श्रद्धालुओं को पसंद आ रही है। बाजार में माता रानी की चुनरी 10 से 700 रुपये तक उपलब्ध है। पीतल की मूर्तियों की भी मांग है। इन मूर्तियों की कीमत दो हजार रुपये से शुरू होकर 5200 रुपये तक बताई जा रही है। मालाओं की कीमत पांच से 500 रुपये तक है। माता रानी के मुकुट 20 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं। पूजन के लिए चंदन, मोगरा, गुलाब, कस्तूरी की खुशबू वाली धूप-बत्ती भी उपलब्ध है। इनकी कीमत 10 से 300 रुपये तक है। इसके अलावा कड़े, बिंदी, मखाना, लोबान, हवन सामग्री, पूजन में इस्तेमाल होने वाली दालें और लकड़ी की भी खरीदारी की जा रही है। दुकानदार अजय गुप्ता ने बताया कि दाम में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है।