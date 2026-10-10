Shahjahanpur News: आभूषण की दुकान में सेंध लगाकर लाखों के जेवर और नकदी चोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

जपनापुर निवासी मोंटी की मुकरमपुर में ज्वेलर्स की दुकान है। दुकान पर सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव महासिर निवासी श्याम गुप्ता और उनके ताऊ श्रीकृष्ण काम करते हैं। शुक्रवार शाम करीब छह बजे तीनों दुकान बंद कर घर चले गए। शनिवार सुबह करीब 10 बजे श्याम और श्रीकृष्ण दुकान खोलने पहुंचे। शटर उठाने पर छत के पास दीवार कटी मिली।सूचना पर दुकान मालिक मोंटी मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सीओ सदर शुभम वर्मा, प्रभारी निरीक्षक उमेश मिश्रा और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाए।दुकान स्वामी के अनुसार लोहे की अलमारी से करीब डेढ़ किलो चांदी की पायल, बिछिया, खड़ुआ आदि आभूषण और 20 ग्राम सोने के पेंडल व कुंडल के अलावा दो हजार रुपये चोरी हुए हैं। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।34 हजार नकद और लाखों के जेवर चोरीजलालाबाद। गांव दुमकापुर में बृहस्पतिवार रात चोर मोनू के घर में घुस गए। चोर कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर 34 हजार 500 रुपये नकद और लाखों के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मोनू ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रहा था। रात किसी समय चोर घर में घुस आए और कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़ दिया। चोर बक्से में रखे 34 हजार 500 रुपये, दो जोड़ी अंगूठी, दो जोड़ी झाले, कुंडल और पांच जोड़ी चांदी की पायल चोरी कर ले गए। सुबह जागने पर बक्से का ताला टूटा और सामान बिखरा देखकर चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। संवाद