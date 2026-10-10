Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:31 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:31 PM IST
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श्रद्धांजलि : इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से सीएमओ कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि शांति-प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 12:30 बजे।
बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की एक बैठक का आयोजन अंटा मोहल्ला स्थित महानगर कार्यालय में शाम पांच बजे।
श्रीराम बरात : आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में राम बरात शाम 7:00 बजे से।
रामलीला : खिरनीबाग रामलीला मैदान पर रामलीला में शिव-पार्वती विवाह प्रसंग का मंचन शाम सात बजे से।
-ओसीएफ मैदान पर रामलीला में नारद मोह प्रसंग का मंचन शाम सात बजे से।
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बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की एक बैठक का आयोजन अंटा मोहल्ला स्थित महानगर कार्यालय में शाम पांच बजे।
श्रीराम बरात : आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में राम बरात शाम 7:00 बजे से।
रामलीला : खिरनीबाग रामलीला मैदान पर रामलीला में शिव-पार्वती विवाह प्रसंग का मंचन शाम सात बजे से।
-ओसीएफ मैदान पर रामलीला में नारद मोह प्रसंग का मंचन शाम सात बजे से।