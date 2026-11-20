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जमोहरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए प्रहलाद यादव और रामकेश यादव हत्याकांड में पुलिस ने छह और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक मुठभेड़ में घायल एक आरोपी समेत कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार छह आरोपी 18 नवंबर को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस कार्यालय में अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होने पहुंचे थे।

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