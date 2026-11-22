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संतकबीरनगर: श्रीराम कथा में सुनाई गई भगवान राम के वनवास की कथा
संतकबीरनगर के खलीलाबाद स्थित जूनियर हाईस्कूल में श्रीराम नाम जागरण मंच एवं जनमत सेवा संस्थान की ओर से आयोजित सात दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा अमृत महोत्सव के चौथे दिन भगवान श्रीराम के वनवास की कथा सुनाई गई। कथा व्यास विष्णु दास महाराज ने कहा कि राम वनवास की कथा सत्य, कर्तव्य और त्याग का महान आदर्श प्रस्तुत करती है।
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