विज्ञापन

संतकबीरनगर। डीएम अनुज मलिक ने शासन के निर्देश पर रविवार को आयोजित होने वाली ब्लैक माकड्रिल के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सायं छह बजे से हीरालाल रामनिवास इंटर काॅलेज खलीलाबाद में यह माकड्रिल की जाएगी। डीएम ने ब्लैक माकड्रिल को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एसडीएम खलीलाबाद, तहसीलदार खलीलाबाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद व आपदा विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने विभागीय कार्यों एवं दायित्वों के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर 22 नवंबर को सांय पांच बजे उपस्थित होकर अपने दायित्वों का समय से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। संवाद