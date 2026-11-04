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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Accident in Dehradun; four people from Saharanpur killed; bodies recovered after cutting open the car.

सहारनपुर: देहरादून में हादसा, सहारनपुर के चार लोगों की मौत, कार को कटर से काटकर निकाले शव

Wed, 04 Nov 2026 08:50 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:50 PM IST
Saharanpur: Accident in Dehradun; four people from Saharanpur killed; bodies recovered after cutting open the car.
देहरादून में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सहारनपुर के चार लोगों की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ, जब एक तेज रफ्तार कंटेनर कार के ऊपर पलट गया, जिससे कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में विश्वेश कपूर, उनकी मां किरण कपूर, पत्नी निशा कपूर और चालक नीरज शामिल हैं। छह साल के मासूम बेटे माहेर की जान बच गई। जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग सहारनपुर से देहरादून की ओर आ रहे थे। यह परिवार सहारनपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में गोकुल धाम कॉलोनी निवासी विश्वेश कपूर का था, जो अपनी पत्नी, मां और बेटे के साथ छोटे भाई दीपेश कपूर के घर देहरादून जा रहे थे। परिजनों के मुताबिक, विश्वेश के छोटे भाई की पत्नी गर्भवती हैं और इसी के चलते परिवार देहरादून जा रहा था। कार बुधवार शाम करीब चार बजे घर से निकली थी। कार को कटर से काटकर शव निकाले गए। इस भीषण हादसे में विश्वेश कपूर (38), उनकी पत्नी निशा कपूर (38), किरण कपूर (63) और कार चालक नीरज की मौत हो गई। हादसे के दौरान कार में सवार छह वर्षीय माहेर कपूर को बचा लिया गया है। मगर वह घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  
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