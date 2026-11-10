मेरठ: झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस पर तलवार से हमला, हेड कांस्टेबल का हाथ कटा

बचाव में हाथ आगे किया तो तलवार से कटा

अचानक हुए हमले से बचने के लिए हेड कांस्टेबल हरेंद्र ने अपना हाथ आगे कर दिया। तलवार लगने से उनका हाथ कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हमले के बाद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से निकलकर अपने मकान में घुस गया और अंदर से गेट बंद कर लिया।



घर में छिपे आरोपी को देर रात दबोचा

आरोपी के घर में छिपने और दरवाजा नहीं खोलने की जानकारी मिलने पर पल्लवपुरम थाना पुलिस अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल भिजवाने के बाद आरोपी की तलाश और घेराबंदी शुरू की। काफी मशक्कत के बाद देर रात अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।