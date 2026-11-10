सहारनपुर: लकड़ी के कारखाने में लगी आग, आरा मशीन के उपकरण और टायर जलकर राख

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे मेला गुघाल चौक स्थित नदीम कॉलोनी में लकड़ी के कारखाने में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद अंबाला रोड और बेहट रोड फायर स्टेशन से एक-एक दमकल गाड़ी को मौके पर रवाना किया गया।

सहारनपुर जनपद के कुतुबशेर थाना क्षेत्र की नदीम कॉलोनी में मंगलवार सुबह लकड़ी के कारखाने में आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग की चपेट में आने से आरा मशीन के उपकरण, टायर, रेहड़ा, लकड़ी के फट्टे और स्क्रैप पार्ट्स जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, कारखाने का बाकी हिस्सा और वहां रखा अन्य सामान सुरक्षित बचा लिया गया।

लकड़ियों को हटाकर बुझाई आग

दमकलकर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर होज पाइप की मदद से पानी की बौछार शुरू की। आग लकड़ियों में फैलने के कारण उसे बुझाने में परेशानी हुई। टीम ने लकड़ियों को हटाकर और कुरेदकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई।



मशीन के उपकरण और टायर जले

आग से आरा मशीन के टूल्स, टायर, रेहड़ा, लकड़ी के फट्टे और स्क्रैप पार्ट्स जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। अग्निशमन विभाग के अनुसार, कारखाने का बाकी हिस्सा और वहां रखा अन्य सामान सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।