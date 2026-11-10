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सहारनपुर: लकड़ी के कारखाने में लगी आग, आरा मशीन के उपकरण और टायर जलकर राख

Tue, 10 Nov 2026 11:27 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 10 Nov 2026 11:27 AM IST
सार

सहारनपुर की नदीम कॉलोनी में मंगलवार सुबह लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। दो दमकल गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में मशीन के उपकरण, टायर और लकड़ी का सामान जला।

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Fire Breaks Out at Wooden Factory in Saharanpur, Machinery Tools and Tyres Damaged
आग बुझाते दमकलकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर जनपद के कुतुबशेर थाना क्षेत्र की नदीम कॉलोनी में मंगलवार सुबह लकड़ी के कारखाने में आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग की चपेट में आने से आरा मशीन के उपकरण, टायर, रेहड़ा, लकड़ी के फट्टे और स्क्रैप पार्ट्स जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, कारखाने का बाकी हिस्सा और वहां रखा अन्य सामान सुरक्षित बचा लिया गया।

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सुबह सात बजे मिली आग की सूचना
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे मेला गुघाल चौक स्थित नदीम कॉलोनी में लकड़ी के कारखाने में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद अंबाला रोड और बेहट रोड फायर स्टेशन से एक-एक दमकल गाड़ी को मौके पर रवाना किया गया।
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लकड़ियों को हटाकर बुझाई आग
दमकलकर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर होज पाइप की मदद से पानी की बौछार शुरू की। आग लकड़ियों में फैलने के कारण उसे बुझाने में परेशानी हुई। टीम ने लकड़ियों को हटाकर और कुरेदकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई।

मशीन के उपकरण और टायर जले
आग से आरा मशीन के टूल्स, टायर, रेहड़ा, लकड़ी के फट्टे और स्क्रैप पार्ट्स जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। अग्निशमन विभाग के अनुसार, कारखाने का बाकी हिस्सा और वहां रखा अन्य सामान सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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