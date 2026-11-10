अमेरिका और इस्राइल के चुनावी नतीजों से सबक लें कट्टरता की राजनीति करने वाले : मदनी

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रविवार को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नकारात्मक प्रचार के बावजूद अब्दुल रहमान अल-सैयद की ऐतिहासिक कामयाबी ने साबित किया है कि नफरत पर इंसानियत और इंसाफ की जीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के गाजा में मासूम बच्चों, महिलाओं और निहत्थे नागरिकों का नरसंहार, बस्तियों की तबाही, भूख और बेघर होने के हालात ने पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों के जमीर को झकझोर दिया है। मौलाना मदनी ने कहा कि गाजा में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दुनिया भर में उठी आवाज और जनआंदोलनों ने साबित किया है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। हालिया चुनावी नतीजों में भी गाजा पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जनता की नाराजगी का संदेश छिपा है।उन्होंने कहा कि दुनिया में जो ताकतें धर्म को सत्ता का हथियार बनाकर नफरत और विभाजन की राजनीति करती हैं, उन्हें इन नतीजों से सबक लेना चाहिए। अत्याचार और दमन के सहारे सत्ता हमेशा कायम नहीं रहती। कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन इंसाफ, इंसानियत और सच्चाई की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता।