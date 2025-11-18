Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 10 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 10-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
12:41 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: दिवाली बाद एक्यूआई 281, सांस के मरीजों की बढ़ी दिक्कतेंAQI at 281 after Diwali; respiratory patients face increased difficulties और पढ़ें
12:41 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायलMotorcyclist killed, companion injured after being hit by a roadways bus और पढ़ें
विज्ञापन
12:41 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: जगमगा रहा था राखी गढ़ी...हाईवे पर बुझ गए चिरागRakhi Garhi was all aglow... but the lights went out on the highway. और पढ़ें
12:41 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: तितावी में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व मंत्री बालियानFormer minister Balyan met with the victim's family in Titawi. और पढ़ें
12:40 AM, 10-Nov-2026
बेबसी : भैया दूज पर बहन के घर ले जानी पड़ेगी भांजे की लाशHelplessness: On Bhai Dooj, a sister will have to receive the body of her nephew at her home. और पढ़ें
12:40 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: रातभर जागते रहे...पलक झपकते ही बंद हो गईं आंखेंStayed awake all night... then, in the blink of an eye, my eyes shut. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:40 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: कक्षा पांच के छात्र को सांप ने डसा, झाड़-फूंक ने ली जानClass 5 student bitten by a snake; reliance on faith healing leads to death और पढ़ें
12:40 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: आग ने मिटाई पहचान, दिल ने दी गवाही...डीएनए बनेगा सबूतFire erased identity, the heart bore witness... DNA will serve as evidence. और पढ़ें
12:39 AM, 10-Nov-2026
Muzaffarnagar News: छह दोस्तों के लिए आखिरी सफर बनी हरिद्वार की राहThe road to Haridwar became the final journey for six friends. और पढ़ें
12:38 AM, 10-Nov-2026