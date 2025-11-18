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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 10 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Tue, 10 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 10-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:41 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: दिवाली बाद एक्यूआई 281, सांस के मरीजों की बढ़ी दिक्कतें

AQI at 281 after Diwali; respiratory patients face increased difficulties और पढ़ें
12:41 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल

Motorcyclist killed, companion injured after being hit by a roadways bus और पढ़ें
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12:41 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: जगमगा रहा था राखी गढ़ी...हाईवे पर बुझ गए चिराग

Rakhi Garhi was all aglow... but the lights went out on the highway. और पढ़ें
12:41 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: तितावी में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व मंत्री बालियान

Former minister Balyan met with the victim's family in Titawi. और पढ़ें
12:40 AM, 10-Nov-2026

बेबसी : भैया दूज पर बहन के घर ले जानी पड़ेगी भांजे की लाश

Helplessness: On Bhai Dooj, a sister will have to receive the body of her nephew at her home. और पढ़ें
12:40 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: रातभर जागते रहे...पलक झपकते ही बंद हो गईं आंखें

Stayed awake all night... then, in the blink of an eye, my eyes shut. और पढ़ें
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12:40 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: कक्षा पांच के छात्र को सांप ने डसा, झाड़-फूंक ने ली जान

Class 5 student bitten by a snake; reliance on faith healing leads to death और पढ़ें
12:40 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: आग ने मिटाई पहचान, दिल ने दी गवाही...डीएनए बनेगा सबूत

Fire erased identity, the heart bore witness... DNA will serve as evidence. और पढ़ें
12:39 AM, 10-Nov-2026

Muzaffarnagar News: छह दोस्तों के लिए आखिरी सफर बनी हरिद्वार की राह

The road to Haridwar became the final journey for six friends. और पढ़ें
12:38 AM, 10-Nov-2026

Shamli News: सिटी में आज

सिटी में आज और पढ़ें
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