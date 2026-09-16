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प्रतापगढ़ :मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की कार्यकर्ताओं ने कहा—अगर जांच नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन और धरने पर बैठेंगे

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