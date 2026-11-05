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ग्राम प्रधान की दुकान के बाहर खड़ी कूड़ा गाड़ी और ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी, जांच की मांग

विनोद सिंह

Updated Thu, 05 Nov 2026 05:07 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 05:07 PM IST







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कोहंडौर। थाना क्षेत्र के चंदौका गांव में अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम देकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। चोर ग्राम प्रधान की दुकान के बाहर खड़ी ग्राम सभा की कूड़ा गाड़ी और दो ट्रैक्टरों की बैटरियां खोलकर उठा ले गए। ... और पढ़ें

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