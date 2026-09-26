{"_id":"6ab7c7916e3536b1d1089869","slug":"video-rain-wreaks-havoc-in-pilibhit-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: आफत की बारिश से पीलीभीत बेहाल, शहर से लेकर गांव तक जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में करीब 26 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने शनिवार को जिले की रफ्तार थाम दी। शुक्रवार सुबह से शनिवार दोपहर तक हुई 65 मिलीमीटर बारिश से शहर की मुख्य सड़कें और कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। कई स्थानों पर दो-दो फीट तक पानी भरने से लोगों को घरों से निकलने के लिए भी पानी के बीच से गुजरना पड़ा। निचले इलाकों में घरों के चबूतरों तक पानी पहुंच गया। जलभराव के कारण बाजारों में सन्नाटा रहा और तमाम दुकानें दिनभर बंद रहीं। कई जगह पानी में फंसने से दोपहिया वाहन बंद हो गए। शहर के मुख्य बाजार, स्टेशन मार्ग, एकता नगर, सुनगढ़ी, काला मंदिर, नई बस्ती और साहूकारा समेत अनेक इलाकों में शनिवार सुबह से ही जलभराव की स्थिति बनी रही। सड़कों पर घंटों पानी जमा रहने से पैदल राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

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