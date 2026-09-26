{"_id":"6ab747ece928bd67ff056dc3","slug":"video-torrential-rain-wreaks-havoc-in-pilibhit-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत में आफत की बारिश, सड़कें बनीं तालाब, देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश ने शनिवार को जल निकासी की व्यवस्था की पोल खोल दी। करीब 14 घंटे से लगातार हो रही बारिश सुबह दस बजे के बाद भी जारी रही। तेज बारिश के चलते शहर की मुख्य सड़कें और कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्य स्टेशन मार्ग, बाजार मार्ग, अशोक कॉलोनी और सुनगढ़ी समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं, शहर के कई नाले और नालियां चौक होने के कारण बारिश का पानी निकल नहीं सका। इससे मोहल्लों की गलियों में भी जलभराव हो गया। कई स्थानों पर लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। लगातार बारिश से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।

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