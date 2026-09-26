पीलीभीत: घर के बरामदे में पड़ा मिला वृद्धा का शव, गले पर खरोंच के निशान, हत्या के बाद लूट का आरोप
पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला का शव उसके ही घर में पड़ा मिला। महिला ने जो गहने पहने थे, वे गायब मिले। परिजनों ने हत्या कर लूटपाट किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव खांडेपुर में शुक्रवार रात 82 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह घर के बरामदे में मृत पड़ी मिलीं। उनके गले पर खरोंच और सिर में चोट के निशान बताए गए हैं। कानों के कुंडल, सोने की अंगूठियां और पैरों की पायल गायब मिलने से परिजनों ने हत्या कर लूट किए जाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच के लिए जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है।
खांडेपुर निवासी सेवानिवृत्त प्रवक्ता रामकुमार गंगवार ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने पुत्र दिनेश गंगवार के साथ बरेली के भोजीपुरा स्थित निजी अस्पताल में दवा लेने गए थे। रात में जब दोनों घर लौटे। मुख्य गेट लगा हुआ था। कुंडी नहीं लगी थी। गेट खोलकर अंदर पहुंचे तो बरामदे में उनकी पत्नी कुसुम देवी मृत अवस्था में पड़ी थीं। उनके गले पर खरोंच के निशान थे। सिर में भी चोट थी।
मृतका के कुंडल, अंगूठियां और पायल गायब
परिजनों के मुताबिक कुसुम देवी के कुंडल, सोने की दो अंगूठियां और पायल गायब थीं। गायब जेवरात की कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई गई है। रामकुमार ने आशंका जताई कि बदमाशों ने गले में रस्सी डालकर उनकी पत्नी की हत्या की और जेवर उतारकर ले गए। हालांकि घर से अन्य किसी सामान के गायब होने की जानकारी नहीं है।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बरेली में रह रहे पुत्र हरीश कुमार भी देर रात घर आ गए, जबकि आगरा में रहने वाले दूसरे पुत्र राकेश कुमार शनिवार तड़के पहुंचे। तीनों पुत्रों के पहुंचने के बाद परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही कोतवाल संजीव शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर और आसपास के स्थानों का निरीक्षण किया तथा परिजनों और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। परिवार वालों ने शौचालय की दीवार पर भी खून के निशान होने की बात पुलिस को बताई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
सीओ राहुल पांडेय का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वृद्धा के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है।