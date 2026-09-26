पीलीभीत: घर के बरामदे में पड़ा मिला वृद्धा का शव, गले पर खरोंच के निशान, हत्या के बाद लूट का आरोप

पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव खांडेपुर में शुक्रवार रात 82 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह घर के बरामदे में मृत पड़ी मिलीं। उनके गले पर खरोंच और सिर में चोट के निशान बताए गए हैं। कानों के कुंडल, सोने की अंगूठियां और पैरों की पायल गायब मिलने से परिजनों ने हत्या कर लूट किए जाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच के लिए जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है।

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