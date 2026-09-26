आफत की बारिश: बरेली मंडल में रेड अलर्ट, 20 घंटे बाद भी नहीं थमी बरसात, फसलों को भारी नुकसान

1 of 7 खेत में गिरी धान की फसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बरेली समेत मंडल के चारों जिले में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। शुक्रवार को दिनभर बूंदाबांदी हुई। शाम को मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो शनिवार सुबह तक नहीं थमी। बरेली में रात 12 बजे तक 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान है। बारिश से तापमान में भी गिरावट भी आई है। मौसम ने सर्दी का अहसास करा दिया है। बारिश से यही हाल शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत का रहा। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। तेज हवा चलने से धान व अन्य फसलों का भारी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

2 of 7 बरेली में भारी बारिश। - फोटो : संवाद

मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, शनिवार को बारिश का रेड अलर्ट है। इस दौरान बिजली चमकने के साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रविवार को भी बारिश का यलो अलर्ट है।

3 of 7 बरेली में भारी बारिश - फोटो : संवाद

27 सितंबर तक होगी बारिश

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते प्रदेश के मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। आगामी 12 घंटों तक अपनी तीव्रता बनाए रखने के बाद इसके निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने के आसार हैं। 27 सितंबर तक तेज हवा के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। तापमान में भी गिरावट की संभावना है।

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4 of 7 खेत में गिरी धान की फसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

फसलों पर असर

कई जगहों पर खेतों में खड़ी धान समेत कई फसलें जमीन पर गिर गईं। इससे किसानों को फसल खराब होने और उत्पादन प्रभावित होने की चिंता सताने लगी है। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहंपुर और खीरी जिले में तेज हवा चलने से धान की फसल बिछ गई। नुकसान की आशंका से किसान चिंतित हैं।

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5 of 7 बरेली में रातभर हुई बारिश - फोटो : अमर उजाला