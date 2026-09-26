पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बरेली समेत मंडल के चारों जिले में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। शुक्रवार को दिनभर बूंदाबांदी हुई। शाम को मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो शनिवार सुबह तक नहीं थमी। बरेली में रात 12 बजे तक 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान है। बारिश से तापमान में भी गिरावट भी आई है। मौसम ने सर्दी का अहसास करा दिया है। बारिश से यही हाल शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत का रहा। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। तेज हवा चलने से धान व अन्य फसलों का भारी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
आफत की बारिश: बरेली मंडल में रेड अलर्ट, 20 घंटे बाद भी नहीं थमी बरसात, फसलों को भारी नुकसान
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 26 Sep 2026 09:23 AM IST
सार
सितंबर के आखिर में मौसम से सितम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरेली समेत पूरे मंडल में भारी बारिश का दौर जारी है। 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तेज हवा भी चल रही है, जिससे धान समेत अन्य फसलों का भारी नुकसान होने की संभावना है।
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