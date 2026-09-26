पीलीभीत में मूसलाधार बारिश: जनजीवन बेहाल, शारदा में छोड़ा गया 3.50 लाख क्यूसेक पानी, बाढ़ का खतरा

शारदा में बढ़ा बाढ़ का खतरा

बारिश के साथ शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से तराई क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। शारदा नदी में करीब 3.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना है। इससे नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है।



जलभराव से शहर की व्यवस्था पर उठे सवाल

लगातार बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की भी पोल खोल दी। प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही स्थिति पैदा होती है, लेकिन जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों ने नालों की नियमित सफाई, जलनिकासी की पर्याप्त व्यवस्था और जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित कर स्थायी समाधान की मांग की है।



बारिश के कारण शनिवार को शहर से लेकर गांव तक जनजीवन प्रभावित रहा। एक ओर जहां जलभराव से आम लोगों को परेशानी हुई, वहीं दूसरी ओर खेतों में पानी भरने से किसानों के सामने फसल बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। शारदा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है।