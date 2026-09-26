यूपी: बरौनी-भुज के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी, बरेली-पीलीभीत और लखीमपुर में भी ठहराव

रेलवे ने बिहार के बरौनी से गुजरात के भुज के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। इस गाड़ी का संचालन दोनों ओर से सप्ताह में तीन-तीन दिन किया जाएगा। हालांकि, संचालन शुरू होने की तिथि अभी तय नहीं की गई है।

विज्ञापन

यह पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी जो हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। गाड़ी एक ओर से 2,532 किमी दूरी तय करते हुए बिहार, यूपी, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों को जोड़ेगी।रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को भुज से शाम 5:30 बजे चलेगी और तीसरे दिन तड़के 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बरौनी से रात 11:55 बजे चलने के बाद तीसरे दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी।