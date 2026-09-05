{"_id":"6a9be4c25f21bd7bc600dea9","slug":"video-outstanding-teachers-honored-on-teachers-day-in-pilibhit-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पीलीभीत में शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान, डीएम ने दिए प्रशस्ति पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षक दिवस पर कलक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में सम्मान समारोह हुआ। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्हें सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। जिलाधिकारी ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नई तकनीक अपनाने का आह्वान भी किया। सम्मानित शिक्षकों ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान से उत्साह बढ़ता है।

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