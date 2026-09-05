फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Baheri farmer dies as Bike collides with scooter on Assam Highway in Pilibhit

पीलीभीत में हादसा: असम हाईवे पर स्कूटी से टकराई बाइक, बहेड़ी के किसान की मौत

Sat, 05 Sep 2026 02:52 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 05 Sep 2026 02:52 PM IST
सार

पूरनपुर क्षेत्र में शुक्रवार को असम हाईवे पर बाइक और स्कूटी की टक्कर में एक किसान की मौत हो गई। इस हादसे से उनके परिवार में कोहराम मच गया। 

विज्ञापन
Baheri farmer dies as Bike collides with scooter on Assam Highway in Pilibhit
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे बाइक सवार किसान की असम हाईवे पर ओवरब्रिज के पास स्कूटी से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार बहेड़ी क्षेत्र के रहने वाले सत्येंद्र सिंह (42) गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन


बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारपुर निवासी सत्येंद्र सिंह किसान थे। परिजनों के मुताबिक, उन्होंने पूरनपुर क्षेत्र में ठेके पर खेत ले रखा था। शुक्रवार को वह गांव के ही एक साथी के साथ बाइक से खेत पर गए थे। शाम को दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। असम हाईवे पर ओवरब्रिज के पास सामने से आ रही स्कूटी से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी का मामूली चोट आई। 
विज्ञापन


हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। सत्येंद्र तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और अविवाहित थे। उनकी मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने स्कूटी चालक को हिरासत में लिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed