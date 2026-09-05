शिक्षक दिवस: पीलीभीत में डीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित, योगदान को सराहा

पीलीभीत में शिक्षक दिवस के अवसर पर शनिवार को कलक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की मौजूदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने शिक्षकों को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही उनके व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर होती है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षण की पद्धतियों में भी बदलाव जरूरी है। शिक्षक नई तकनीक और नवाचारों का प्रयोग कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें।समारोह में शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अपने अनुभव भी साझा किए। अधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की उपस्थिति व शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।कार्यक्रम के दौरान सम्मानित शिक्षकों ने जिलाधिकारी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मान से शिक्षकों का उत्साह बढ़ता है और वे और अधिक लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित होते हैं। समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।