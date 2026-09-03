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वीडियो: पीलीभीत के पांच मजदूरों की मौत, हरियाणा में हुआ हादसा, परिवारों में मचा कोहराम

Mukesh Kumar

Updated Thu, 03 Sep 2026 05:50 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 05:50 PM IST







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हरियाणा के सोनीपत में बृहस्पतिवार तड़के हुए सड़क हादसे में पीलीभीत जिले के पांच मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूरी करने हरियाणा जा रहे थे। हादसे में सात अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें रोहतक पीजीआई में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजन हरियाणा के लिए रवाना हो गए हैं। ... और पढ़ें