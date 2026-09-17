पीलीभीत में किसानों ने किया प्रदर्शन, खाद-बिजली और सड़क सुधार की मांग

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पीलीभीत में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने, विद्युत आपूर्ति में सुधार, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और आवारा पशुओं से निजात दिलाने समेत कई मांगें उठाई गईं।

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