पीलीभीत: भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन, उठाईं कई मांगें

छुट्टा पशुओं को पकड़वाने की मांग

ज्ञापन में जिले में आवारा पशुओं की समस्या का भी उल्लेख करते हुए ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर पशुओं को पकड़ने की व्यवस्था करने की मांग की गई। सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए निर्धारित स्थानों पर ही केंद्र संचालित कराने और कृषि उत्पादन मंडी समितियों में धान की उपज की नियमों के अनुसार खरीद सुनिश्चित कराने को कहा गया। किसानों ने ब्लॉकों में गेहूं सरसों आदि उन्नत प्रजाति के बीज समय से उपलब्ध कराने तथा पूरनपुर-चैनपुर मार्ग पर रोडवेज बस सेवा समय से चलाने की मांग भी रखी।



संगठन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन किया जाएगा। यूनियन ने ग्राम पंचायत परसादपुर में आवासों के नाम पर कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अलग ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह, दिनेश कुमार, रेशमा वर्मा, बाबूराम वर्मा, पवन वर्मा, चंद्रसेन, श्रीकृष्ण, शंकरलाला समेत संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।