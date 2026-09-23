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मुजफ्फरनगर: सुनसान गली से गुजर रही महिला से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर आरोपी की तलाश

Dimple Sirohi

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:36 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:36 PM IST







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मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में बुधवार सुबह सुनसान गली से गुजर रही महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति महिला के साथ अश्लील हरकत करता दिखाई दे रहा है। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की पहचान और तलाश के लिए टीम गठित की है। ... और पढ़ें

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