Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 23 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 23-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:59 AM, 23-Sep-2026
Saharanpur News: अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, युवक की मौतUnidentified vehicle hits e-rickshaw; youth dies. और पढ़ें
01:58 AM, 23-Sep-2026
Bijnor News: मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ के एलान पर बनखला छावनी में तब्दील
विज्ञापन
01:58 AM, 23-Sep-2026
Muzaffarnagar News: मोरना चीनी मिल को मिला बेस्ट केन डेवलपमेंट अवार्ड
01:58 AM, 23-Sep-2026
Bijnor News: नफीस की हत्या के तीन आरोपी डेढ़ माह बाद गिरफ्तारThree accused in Nafees' murder case arrested after one and a half months और पढ़ें
01:58 AM, 23-Sep-2026
Saharanpur News: मस्जिदों के विध्वंस और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर देशभर से जुटेंगे उलमाUlama from across the country will gather to discuss the issue of the demolition of mosques and religious freedom. और पढ़ें
01:57 AM, 23-Sep-2026
Bijnor News: चार दिन बाद वायरल हुआ बिजली टीम से मारपीट का वीडियो
विज्ञापन
विज्ञापन
01:57 AM, 23-Sep-2026
Saharanpur News: आज के कार्यक्रमToday's events और पढ़ें
01:56 AM, 23-Sep-2026
अवैध कट के कारण दुर्घटना हुई तो संबंधित इंजीनियर होगा जिम्मेदार : डीएमConcerned engineer to be held responsible if an accident occurs due to an unauthorized cut: DM और पढ़ें
01:55 AM, 23-Sep-2026
Shamli News: नाले-मशीन की फोटो अपलोड कर सरकारी धन से भर ली जेब
01:54 AM, 23-Sep-2026