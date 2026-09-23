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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 23 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 23 Sep 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 23-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:59 AM, 23-Sep-2026

Saharanpur News: अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, युवक की मौत

Unidentified vehicle hits e-rickshaw; youth dies. और पढ़ें
01:58 AM, 23-Sep-2026

Bijnor News: मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ के एलान पर बनखला छावनी में तब्दील

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Bankhala turns into a cantonment after announcement of Hanuman Chalisa recitation in mosque और पढ़ें
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01:58 AM, 23-Sep-2026

Muzaffarnagar News: मोरना चीनी मिल को मिला बेस्ट केन डेवलपमेंट अवार्ड

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Morna Sugar Mill receives Best Cane Development Award. और पढ़ें
01:58 AM, 23-Sep-2026

Bijnor News: नफीस की हत्या के तीन आरोपी डेढ़ माह बाद गिरफ्तार

Three accused in Nafees' murder case arrested after one and a half months और पढ़ें
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Saharanpur News: मस्जिदों के विध्वंस और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर देशभर से जुटेंगे उलमा

Ulama from across the country will gather to discuss the issue of the demolition of mosques and religious freedom. और पढ़ें
01:57 AM, 23-Sep-2026

Bijnor News: चार दिन बाद वायरल हुआ बिजली टीम से मारपीट का वीडियो

Four days later, the video of the assault on the electricity team went viral.
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Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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अवैध कट के कारण दुर्घटना हुई तो संबंधित इंजीनियर होगा जिम्मेदार : डीएम

Concerned engineer to be held responsible if an accident occurs due to an unauthorized cut: DM और पढ़ें
01:55 AM, 23-Sep-2026

Shamli News: नाले-मशीन की फोटो अपलोड कर सरकारी धन से भर ली जेब

Lined their pockets with government funds by uploading photos of drain-cleaning machines.
जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और सरकारी बजट के इस्तेमाल के नाम पर जमकर गोलमाल किया गया। और पढ़ें
01:54 AM, 23-Sep-2026

Saharanpur News: आर्थिक तंगी में पढ़ाई नहीं कर पाने पर युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी

Young man ends his life by jumping in front of a train after being unable to pursue his studies due to financial hardship. और पढ़ें
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