मुजफ्फरनगर: सुनसान गली से गुजर रही महिला से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर आरोपी की तलाश

मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में बुधवार सुबह सुनसान गली से गुजर रही एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति पीछे से महिला के पास पहुंचा और उसके साथ अश्लील हरकत की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान और तलाश शुरू कर दी है।

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