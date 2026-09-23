फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Farmers Protest in Front of Minister KP Malik at Lokmanch, Raise Issues Over Fertiliser and Sugarcane Payments

बागपत: लोकमंच पर राज्यमंत्री के सामने किसानों का हंगामा, खाद-गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को लेकर नारेबाजी

Wed, 23 Sep 2026 02:45 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 23 Sep 2026 02:45 PM IST
सार

बागपत में मुख्यमंत्री कृषक स्मृति योजना कार्यक्रम के दौरान किसानों ने खाद, गन्ना भुगतान, नहरों में पानी और बिजली बिल माफी समेत विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा और नारेबाजी की।

विज्ञापन
Farmers Protest in Front of Minister KP Malik at Lokmanch, Raise Issues Over Fertiliser and Sugarcane Payments
मुख्यमंत्री कृषक स्मृति योजना कार्यक्रम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागपत कलेक्ट्रेट स्थित लोकमंच में बुधवार को आयोजित मुख्यमंत्री कृषक स्मृति योजना कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हंगामा कर दिया। राज्यमंत्री केपी मलिक के सामने किसान संघ के पदाधिकारियों ने खाद की किल्लत, गन्ना भुगतान में देरी, नहरों में पानी और किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने समेत कई मांगें उठाईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान नेताओं को समझाकर शांत कराया।

विज्ञापन


लोकमंच पर नारेबाजी करते हुए बैठे किसान
किसान संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य राकेश पूनिया ने कहा कि लोकमंच पर उनका धरना प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासन ने उसी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर दिया। इससे नाराज किसान नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और वहां रखे सोफों पर बैठ गए।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मेरठ में बड़ा एक्शन: हटाए गए मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव अर्पित गुप्ता, इस मामले में हुई कार्रवाई 

विज्ञापन
विज्ञापन

खाद और गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया
किसानों ने राज्यमंत्री केपी मलिक के सामने खाद की किल्लत और गन्ने के भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही नहरों में पानी उपलब्ध कराने और किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने समेत कई मांगें रखीं।

पुलिस ने समझाकर कराया शांत
किसानों के हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसान नेताओं से बातचीत कर उन्हें समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

राज्यमंत्री ने सुनी किसानों की समस्याएं
राज्यमंत्री केपी मलिक ने किसानों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों और राज्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed