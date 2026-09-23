बागपत: लोकमंच पर राज्यमंत्री के सामने किसानों का हंगामा, खाद-गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को लेकर नारेबाजी

खाद और गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया

किसानों ने राज्यमंत्री केपी मलिक के सामने खाद की किल्लत और गन्ने के भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही नहरों में पानी उपलब्ध कराने और किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने समेत कई मांगें रखीं।



पुलिस ने समझाकर कराया शांत

किसानों के हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसान नेताओं से बातचीत कर उन्हें समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।



राज्यमंत्री ने सुनी किसानों की समस्याएं

राज्यमंत्री केपी मलिक ने किसानों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों और राज्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी।