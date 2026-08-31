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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Students arrived at Hindu College to take the LLB examination

हिंदू कॉलेज में एलएलबी परीक्षा देने पहुंची छात्र-छात्राएं

Mon, 31 Aug 2026 07:43 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:43 PM IST
Students arrived at Hindu College to take the LLB examination
मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में एलएलबी की परीक्षा देने के लिए छात्र-छात्राएं पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की आवाजाही बनी रही।
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