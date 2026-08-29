100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी विधवा: संपत्ति विवाद में हाईवोल्टेज ड्रामा, ननदों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगानी चाही

कैसरा गांव में शनिवार को संपत्ति विवाद को लेकर उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया, जब पति की मौत के बाद ससुरालियों पर हक मारने का आरोप लगाते हुए विधवा करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला ने अपना हक नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। इसी दौरान उसकी दो ननदों ने भाभी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए टंकी के पास अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनके हाथ से माचिस छीन ली। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।

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