संभल में बुलडोजर कार्रवाई: चरागाह की भूमि पर बनी अवैध मजार की ध्वस्त, अन्य कब्जों की पैमाइश करेगा प्रशासन

संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा बझेड़ा में चरागाह की भूमि पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय के बेदखली आदेश के अनुपालन में की गई है। गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही।

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तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मजार चरागाह की सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। गाटा संख्या 118 की कुल 1.493 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में चरागाह के रूप में दर्ज है। इसी भूमि के करीब 50 वर्गमीटर हिस्से पर कब्जा कर मजार का निर्माण हुआ था।नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह ने बताया कि यह कब्जा करीब 20 साल पुराना था। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में वाद चला। न्यायालय ने 9 जून 2026 को मजार हटाने का आदेश दिया था। सोमवार को प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई।