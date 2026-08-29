यूपी: भाजपा में दो माह बाद भी मोर्चों के अध्यक्षों के नाम पर न लगी मुहर, कांग्रेस में दो पदों के लिए भागदौड़
भाजपा में दो माह बाद भी मोर्चों के अध्यक्षों के नाम पर मुहर नहीं लगी है। 25 जून को नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। दोनों कमेटियों में छह-छह मोर्चों का गठन होना है। प्रत्येक मोर्चे के अध्यक्ष के लिए तीन-तीन नाम भेजे गए हैं।
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मुरादाबाद में क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने के दो महीने बाद भी भाजपा की जिला और महानगर कमेटी में मोर्चों का गठन नहीं हो सका। दोनों कमेटियों में छह-छह मोर्चों का गठन होना है। हर मोर्चे के अध्यक्ष के लिए तीन-तीन नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजे गए हैं। लेकिन इन नामों पर अभी मुहर नहीं लग सकी है।
16 मार्च को भाजपा महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी। इसके बाद महानगर के युवा, महिला, ओबीसी, अनुसूचित, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन होना था। लेकिन नए क्षेत्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं होने से मोर्चों का गठन रुक गया था।
25 जून को मुरादाबाद महानगर के प्रभारी रह चुके नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसके बाद मोर्चों के गठन की उम्मीद जागी। वहीं चार जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लखनऊ में जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक की थी।
जिसमें उन्होंने जिला और महानगर अध्यक्षों से दस जुलाई तक सभी मोर्चों के गठन के निर्देश दिए थे। मोर्चों के अध्यक्षों के लिए प्रदेश नेतृत्व ने तीन-तीन नाम मांगे थे। महानगर और जिला कमेटी की ओर से मोर्चों के अध्यक्षों के लिए नाम भेजे गए हैं। लेकिन अभी तक किसी नाम पर मुहर नहीं लग सकी है।
- युवा मोर्चा
- महिला मोर्चा
- किसान मोर्चा
- अनुसूचित मोर्चा
- अल्पसंख्यक मोर्चा
मोर्चों के गठन के लिए प्रदेश नेतृत्व ने नाम मांगे थे। हर मोर्चे के अध्यक्ष के लिए तीन-तीन नाम भेज दिए गए हैं। अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं। - गिरीश भंडूला, महानगर अध्यक्ष
कांग्रेस में दो पदों पर जगह बनाने के लिए दिल्ली तक की भागदौड़ तेज
कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में दो पदों के लिए दावेदारों के साक्षात्कार होने बाद सभी की निगाहें आलाकमान पर टिकी हुई है। इस मामले में जिले के कुछ नेता दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के यहां भागदौड़ तेज कर दी है।