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पारकर इंटर कॉलेज में अभिषेक क्रिकेट अकादमी और नेक्स्ट जेनरेशन के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान मैदान पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।

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