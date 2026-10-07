धरती हिली तो घरों से बाहर निकले लोग

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रात में अचानक आए भूकंप के झटकों से मुरादाबाद में लोग घबरा गए। घरों में कंपन महसूस होने पर कई लोग बाहर निकलकर खुले स्थानों पर पहुंच गए। भूकंप की तीव्रता 4.9 बताई गई है। इसका केंद्र उत्तराखंड के चमोली में जमीन से करीब 13 किलोमीटर नीचे बताया गया है। झटकों के बाद लोगों में कुछ देर तक डर का माहौल रहा।

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