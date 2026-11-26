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संविधान दिवस पर अधिवक्ताओं ने दी संवैधानिक अधिकारों की जानकारी

Vimal Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 07:56 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 07:56 PM IST







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दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उपस्थित लोगों को भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही संविधान के महत्व और उसके मूल्यों को समझाया। ... और पढ़ें

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